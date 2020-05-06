HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Danıştay'da başkanlık seçiminden sonuç çıkmadı

Danıştay'da başkanlık seçiminden sonuç çıkmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 17:34 | Son Güncelleme

Zerrin Güngör'ün yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Danıştay Başkanlığı için yapılan seçimin ikinci gününde sonuç çıkmadı.

Danıştay'da başkanlık seçiminden sonuç çıkmadı

Zerrin Güngör'ün yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Danıştay Başkanlığı için yapılan seçimin ikinci gününde sonuç çıkmadı.

Zerrin Güngör'ün yaş haddinden 20 Mart'ta emekli olması nedeniyle Danıştay Başkanlığı için Danıştay Genel Kurulunca dün başlayan seçimler bugün de sürdü.

Seçimde 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında yapılan seçimin 8 turunda da sonuç çıkmadı. Seçime yarın devam edilecek.

Danıştay Başkanı seçilebilmek için 65 üyenin oyunun alınması gerekiyor. Son turda Zeki Yiğit 63, Fethi Aslan 48 oyda kaldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç? Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyorSağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor
Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!Lösemi belirtileri neler? Geçmeyen morluklara dikkat!

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig eski futbolcusu oğlunu boğarak öldürdü!

Süper Lig eski futbolcusu oğlunu boğarak öldürdü!

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Milli Eğitim Bakan Selçuk duyurdu! LGS kılavuzu güncellendi

Milli Eğitim Bakan Selçuk duyurdu! LGS kılavuzu güncellendi

Oruçlu olduğu gün alkolmetrede alkollü çıktı!

Oruçlu olduğu gün alkolmetrede alkollü çıktı!

EPDK'dan İGDAŞ'a faturalarla ilgili soruşturma

EPDK'dan İGDAŞ'a faturalarla ilgili soruşturma

Türkiye'nin en ölümcülü!

Türkiye'nin en ölümcülü!

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Diğer Haberler
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapıyor

Bartın'a 'kaçak' giren 11 kişi karantinaya alındı

Bartın'a 'kaçak' giren 11 kişi karantinaya alındı

'Yevmiye' için taşlı-sopalı ve bıçaklı meydan muharebesi: 4 kişi yaralandı, 10 kişi gözaltına alındı

Taşlı-sopalı ve bıçaklı meydan muharebesi: 4 yaralı, 10 gözaltı

Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 'online' olarak başlıyor

Kadın filmleri festivali 'online' olarak başlıyor

Türkiye’de plazma tedavisi ilk ona uygulandı! Taburcu oldu

Türkiye’de plazma tedavisi ilk ona uygulandı! Taburcu oldu

Şans Topu sonuçları 6 Mayıs canlı yayını izle: Çekiliş saat kaçta olacak?

Büyük ikramiye 2 milyon TL'yi geçecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.