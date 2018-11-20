HABER

Danıştay'dan Devlet Nişanları'yla ilgili flaş Atatürk kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 08:39 | Son Güncelleme

2013 yılında alınan kararla Devlet Nişanları'ndan kaldırılan 'Atatürk kabartması' geri dönüyor. Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘ölümsüz önder’ olduğunu ve Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği’nde bulunan ilgili maddenin iptaline karar verdi.

Danıştay'dan Devlet Nişanları'yla ilgili flaş Atatürk kararı

Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği’nde bulunan Atatürk kabartmasının kaldırılması kararı, Danıştay’dan döndü. Danıştay, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘ölümsüz önder’ olduğunu Devlet Nişanları'na geri konulması gerektiğine hükmetti.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, 6 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Devlet Nişanı'ndan, “Kompozisyon yüzü kabartma olup diğer yüzü T.C. Devlet Nişanı yazısı ile değerlendirilir” ifadeleri çıkarılmış, yeni kompozisyonda ön yüzde bulunan Atatürk silüetine de yer verilmemişti.

'ATATÜRK ÖLÜMSÜZ ÖNDERDİR' VURGUSU

Danıştay'dan flaş Atatürk kararı! Geri dönüyor

Dönemin Türk Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk bu karara itiraz etti. Dava, 27 Nisan 2016 tarihinde Koncuk'un lehine sonuçlandı. Başbakanlık temyiz etti, 10 Ekim 2018'de Danıştay Dava Daireler Kurulu kararı onadı. Dava konusu değişikliğin, “Devlet Nişanı'nda kabartmaya yer verilmemesine” ilişkin kısmı için 10. Daire kararında, Atatürk'ün ölümsüz önder olduğu vurgulandı ve şöyle denildi:

“Devlet Madalya ve Nişanları Yönetmeliği'nin 6. maddesinde yer alan devlet nişanına ilişkin kısmında Atatürk kabartmasına yer verilmeksizin eksik düzenleme yapan kısmının iptaline oy çokluğuyla karar verildi.”

Genelevleriyle ünlü sokakta şok yasak!Genelevleriyle ünlü sokakta şok yasak!
Avukat Moroğlu: Çocuk ihlalleri konusunda yasalar var ama uygulanmıyorAvukat Moroğlu: Çocuk ihlalleri konusunda yasalar var ama uygulanmıyor
Bedelli askerliğe Mart ayında gidecek askerler oy kullanabilecek mi?Bedelli askerliğe Mart ayında gidecek askerler oy kullanabilecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Danıştay Atatürk Devlet Nişanları madalya

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

Esra Erol'da Kader'in DNA sonuçları şoke etti!

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Yol isyanı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Askeri birlikte kahreden olay! Nöbet kulübesinde ölü bulundu!

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Hayatta Her Şey Var programında kadın izleyiciden aldatma itirafı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 ülkeye flaş atama!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yenisi 6 köşeli yıldız olmuş nedense
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yağışlar ne zaman bitecek! Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Yağışlar ne zaman bitecek! Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Yakaladığı hırsızla önce selfie çekti, sonra polise teslim etti

Yakaladığı hırsızla önce selfie çekti, sonra polise teslim etti

İstanbul’da coşkulu Genel Kurul!

İstanbul’da coşkulu Genel Kurul!

Meclis'te gergin anlar! 'Dayı mısınız, adam mı döveceksiniz?'

Meclis'te gergin anlar! 'Dayı mısınız, adam mı döveceksiniz?'

Bodrum'da göçmen teknesi battı! 1 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı

Bodrum'da göçmen teknesi battı! 1 kişi öldü, 10 kişi kurtarıldı

24 Kasım için öğretmenlere 'hatim' talimatı: Sayısını da bildirin!

24 Kasım için öğretmenlere 'hatim' talimatı: Sayısını da bildirin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.