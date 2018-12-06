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Danıştay'dan 'Türban serbestisi' kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2018 11:07 | Son Güncelleme

Danıştay 2. Dairesi, Danıştay Savcısı'nın "TSK'daki türban serbestisi iptal edilsin" talebini reddetti. Danıştay savcısı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) başörtüsü serbestliğinin anayasada yer alan ‘laiklik ilkesi’ne aykırı olduğunu belirtmişti.

Danıştay'dan 'Türban serbestisi' kararı!

Danıştay savcısının bu mütalaası Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) TSK'daki başörtüsü serbestisinin açmış olduğu davanın ardından gelmişti. Davada HKP avukatları, düzenlemenin ‘orduyu ve subayları bir din devleti yapılanmasına doğru götürdüğünü' ileri sürmüştü.

'KAMU PERSONELİ DİNSEL AİDİYETLERİNİ BELLİ ETMEMELİ'

Danıştay savcısının hazırladığı mütalaada Türkiye'nin laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu hatırlatılırken, devlet memurları ile ilgili "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 6. maddesinde yer verilen tarafsızlık ve eşitlik ilkesine bağlı kalmakla yükümlü bulunan kamu personelinin, hizmetin yürütümünde taraflı davrandığı yönünde şüpheye neden olmaması, siyasi görüşlerini, dinsel aidiyetlerini hiçbir şekilde belli etmemesi gerekir" dendi.

'LAİKLİK İLKESİ VARLIĞINI KORUDUKÇA KABUL EDİLEMEZ'

Kamu hizmetinin başörtüsü serbestisi nedeniyle zarar göreceği belirtilen savcı mütalaasında şu ifadeler kullanıldı:

"… kamu görevlilerinin, din ve vicdan hürriyetinden bahisle dinsel mensubiyetlerini öne çıkarmalarına olanak sağlayacak şekilde kural getirilmesi, Anayasanın 2. maddesinde yer alan ‘laiklik ilkesi' varlığını korudukça, hukuken kabul edilemez…. Belirtilen nedenlerle, dava konusu düzenlemenin iptali gerekeceği düşünülmüştür."

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Anahtar Kelimeler:
Danıştay TSK türban

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
o eski Türkiye yok artık istediğiniz gibi top koşturamıyacaksınız
BEN TÜRK TİPİ ÖRTUNMEYE KARSI DEGILIM AMA ARAP SEKLİ KARA CARSAFA KARSIYIM
o savcıyı alın gorevden
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