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Danıştay gar davasında İBB'yi haklı buldu

26.10.2020 12:23 | Son Güncelleme

Danıştay 13.

Dairesi, Haydarpaşa ve Sirkeci Gar ihalesinden İBB iştiraklerinin elenmesini hukuka aykırı buldu. Kararda iştiraklerin değerlendirme dışı bırakılmasının "rekabeti daralttığı" belirtildi.Haydarpaşa ve Sirkeci gar alanlarının kültür ve sanat etkinliklerinde kullanılmak üzere TCDD tarafından kiraya verilmesi ihalesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Danıştay'a yaptığı temyiz başvurusu sonuçlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı konuyla ilgili basın bildirisinde, Danıştay'ın Bölge İdare Mahkemesi'nin kararını bozup ihaleyi iptal ettiğine yer verdi.

Danıştay'ın kararında, İBB iştiraklerinin ihalede değerlendirme dışı bırakılmasının rekabeti daraltan ve eşit yarışma şartlarını ihlal eden bir uygulama olduğu vurgulandı. Kararda, "İBB'nin ortak girişim tarafından ihaleye teklif verilmesi hâlinde, her bir ortak tarafından 4 milyon TL tutarında iş deneyim belgesi (ihaleye teklif veren ortak girişim dört şirketten oluştuğundan toplam 16 milyon TL iş deneyim belgesi) istenilmesinin rekabeti daraltan ve eşit yarışma şartlarını ihlâl eden bir düzenleme olduğu sonucuna varıldığı" vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci gar alanlarını "İstanbul halkına ait, İstanbul için çok manevi mekanlar" sözleriyle değerlendirmişti. İmamoğlu, İBB iştiraklerinin ihale dışında kalması sonrası sonuca itiraz edeceğini açıklamış ve tüm avukatları itiraza katkı yapmaya çağırmıştı.

DW/BÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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