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Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2020 16:40 | Son Güncelleme

Ayasofya'nın cami olmasının önünü açan Danıştay kararı dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Başta uluslararası ajanslar olmak üzere dış basın kararı 'son dakika' gelişmesi olarak duyurdu.

Danıştay’ın Ayasofya kararı dünyanın gündeminde!

Reuters haber ajansı acil koduyla geçtiği haberde kararın uluslararası uyarılara karşı alındığına dikkat çekti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC internet sitesi üzerinden ‘son dakika’ verdiği haberde, “Türk mahkemesi, 6’ncı yüzyılda inşa edilen Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesinin yolunu açtı” ifadesini kullandı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi de “mimari bir mücevher” olarak tanımladığı Ayasofya’nın mahkeme kararıyla müzeden camiye dönüştürülebileceğini yazdı.

NYT değişimin uzun süredir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istendiğine vurgu yaptı.

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