Danıştay kararı sonrası Ayasofya önünde toplanmalar başladı

Dan\u0131\u015ftay'\u0131n karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Ayasofya \u00f6n\u00fcnde toplanmalar ba\u015flad\u0131. Ellerinde T\u00fcrk Bayraklar\u0131 bulunan \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi, dua edip tekbir getiriyor. Her ge\u00e7en dakika kalabal\u0131k art\u0131yor.\n\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130e-D\u00f6n\u00fc\u015f\u00fcm \u0130novasyonlar\u0131nda Lider QNB Finansbank!Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan a\u00e7\u0131klama yapacakKurban Bayram\u0131 tatili ka\u00e7 g\u00fcn olacak?