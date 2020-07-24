Danıştay Kararının Ardından Ayasofya'da İlk Cuma Namazı Kılınıyor

Danıştay’ın camiye dönüştürülmesi kararı ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla ibadete açılması kararlaştırılan Ayasofya’da ilk Cuma namazı bugün kılınıyor.

Namaza Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlar, milletvekilleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından davetiye gönderilen 500 kişi katılıyor. Halkın da Ayasofya bahçesi ve meydanında Cuma namazı için kalabalıklar oluşturduğu görülüyor. Bazı kişiler geceyi Sultanahmet meydanı ve Ayasofya çevresinde geçirecek Cuma namazı saatini bekledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da yoğunluğa dikkat çekti ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “#AyasofyaCamii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Ayasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak” ifadelerini kullandı.

Polisin Ayasofya ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Cuma namazı için gelenlere tek kullanımlık seccade ve maske dağıtılıyor. Yetkililer Corona virüsü salgını nedeniyle sosyal mesafenin korunması konusunda da uyarılarda bulunuyorlar.