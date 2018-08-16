Danıştay o düzenlemeye iptal kararı verdi

ANKARA, (DHA)- KAMU, kurum ve kuruluşlarına ilk defa atanacak hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına KPSS (B) grubu puanının yanı sıra yazılı ve/veya sözlü sınavla alım yapılmasını sağlayan düzenlemenim iptali için Ankara Barosu tarafından açılan davada, iptal kararı verildi.

03.10.2012 tarih ve 28430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu Görevine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1'inci maddesinde yer alan, "Ek Madde 6-Kamu kurum ve kuruluşları, özel mevzuatlarında sınav, başvuru, komisyon teşkili ve sınava ilişkin hususlarda düzenleme yapılmak kaydıyla, hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar için yapacakları yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre atama yapabilirler" düzenlemesinin iptali istemiyle Ankara Barosu tarafından Danıştay 12. Dairesi’nde dava açılmıştı. Yapılan yargılama sonunda, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile Danıştay 12. Dairesi'nin 2016/9091 E. 2018/530 K. sayılı ilamıyla işlemin iptaline karar verildi.

