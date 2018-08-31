Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım tutuklandı

Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçarken yakalandı (4)
TUTUKLANDI
Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Osman Yıldırım, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Savcılık soruşturmasının ardından SEGBİS ile Ankara'daki 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanıp, ifade verdikten sonra aynı mahkeme tarafından tutuklandı. Yıldırım, tutuklanmasının ardından yeni geniş güvenlik önlemleri altında Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.
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