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Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 19:19 | Son Güncelleme

Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçarken yakalandı (4)   TUTUKLANDI Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Osman Yıldırım, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçarken yakalandı (4)

TUTUKLANDI

Edirne'de Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Osman Yıldırım, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Savcılık soruşturmasının ardından SEGBİS ile Ankara'daki 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanıp, ifade verdikten sonra aynı mahkeme tarafından tutuklandı. Yıldırım, tutuklanmasının ardından yeni geniş güvenlik önlemleri altında Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

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