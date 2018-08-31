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Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçarken yakalandı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 17:24 | Son Güncelleme

DANIŞTAY saldırısı davası sanıkları arasında yer alan ve yargılandığı davada bugün 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçmak isterken, Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- DANIŞTAY saldırısı davası sanıkları arasında yer alan ve yargılandığı davada bugün 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçmak isterken, Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Elçili köyünde sırt çantası ile birlikte sınıra doğru giden bir şüpheliyi yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelinin, Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım olduğu belirlendi.

Ankara'da 17 Mayıs 2006'da, Danıştay 2'nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürüldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı davanın bugünkü duruşmasında, cinayetin faili sanık Alparslan Aslan ağırlaştırılmış ömür boyu ve 72 yıl hapis cezası alırken, davanın diğer sanıkları arasındaki

Osman Yıldırım da 39 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gözaltındaki Osman Yıldırım ile ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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