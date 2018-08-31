  Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçarken yakalandı (4) (Arşiv)

'KAÇMADIM, TÜRKİYE'DEYİM'
Edirne'de, Yunanistan sınırında, sırt çantasıyla jandarma ekiplerince yakalanan, 'Danıştay saldırısı' davası sanığı Osman Yıldırım, sorgusunun ardından güvenlik önlemleri alınarak, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye getirildi. Yıldırım, jandarmadan adliyeye getirilirken, gazetecilerin "Yunanistan'a mı kaçıyordunuz?" sorusu üzerine, "Kaçmadım, Türkiye'deyim" dedi.
Osman Yıldırım'ın savcılıktaki sorgusu sürdürülüyor.
Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı
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