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  Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçarken yakalandı (4) (Arşiv)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

  'KAÇMADIM, TÜRKİYE'DEYİM' Edirne'de, Yunanistan sınırında, sırt çantasıyla jandarma ekiplerince yakalanan, 'Danıştay saldırısı' davası sanığı Osman Yıldırım, sorgusunun ardından güvenlik önlemleri alınarak, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye getirildi. Yıldırım, jandarmadan adliyeye getirilirken, gazetecilerin "Yunanistan'a mı kaçıyordunuz?" sorusu üzerine, "Kaçmadım, Türkiye'deyim" dedi.

'KAÇMADIM, TÜRKİYE'DEYİM'

Edirne'de, Yunanistan sınırında, sırt çantasıyla jandarma ekiplerince yakalanan, 'Danıştay saldırısı' davası sanığı Osman Yıldırım, sorgusunun ardından güvenlik önlemleri alınarak, elleri önden kelepçeli olarak adliyeye getirildi. Yıldırım, jandarmadan adliyeye getirilirken, gazetecilerin "Yunanistan'a mı kaçıyordunuz?" sorusu üzerine, "Kaçmadım, Türkiye'deyim" dedi.

Osman Yıldırım'ın savcılıktaki sorgusu sürdürülüyor.

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Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçarken yakalandı(2)Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçarken yakalandı(2)
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