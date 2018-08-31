HABER

Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçarken yakalandı (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 18:59 | Son Güncelleme

'DURUŞMAYA GELİYORDUM' Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Osman Yıldırım, Edirne Adliyesi'nde tutuklandıktan sonra, jandarmanın geniş güvenlik önlemleri arasında elleri kelepçeli dışarı çıkarıldı.

Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçarken yakalandı (5)

'DURUŞMAYA GELİYORDUM'
Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Osman Yıldırım, Edirne Adliyesi'nde tutuklandıktan sonra, jandarmanın geniş güvenlik önlemleri arasında elleri kelepçeli dışarı çıkarıldı. Gazetecilerin "Neden kaçıyordunuz?" sorusuna Yıldırım, "Ben kaçmıyordum, geliyordum. Duruşmaya geliyordum ama devlet bana ihanet etti" diye karşılık verdi.
Osman Yıldırım, Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

FOTOĞRAFLI

Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçarken yakalandı (5)Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçarken yakalandı (5)Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçarken yakalandı (5)Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçarken yakalandı (5)

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı!
Yenişehir'de gerginlik (2)Yenişehir'de gerginlik (2)
Çiftçiler, Ankara- Çankırı karayolunu trafiğe kapattıÇiftçiler, Ankara- Çankırı karayolunu trafiğe kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Akhisar'ın rakipleri belli oldu

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Çavuşoğlu'ndan krizi bitiren açıklama! Yeni sayfa açılıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Damada düğün günü büyük şok! Eğlence bitti, takılar gitti

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Günün en acı haberi! Anne ve karnındaki bebeği, taburcu oldukları gün öldü

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarını cinsel içerikli görüşmelerde kullandı

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

Dolara kızdı! Soyadını değiştiriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.