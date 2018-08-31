Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçarken yakalandı (5)

'DURUŞMAYA GELİYORDUM'

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan Osman Yıldırım, Edirne Adliyesi'nde tutuklandıktan sonra, jandarmanın geniş güvenlik önlemleri arasında elleri kelepçeli dışarı çıkarıldı. Gazetecilerin "Neden kaçıyordunuz?" sorusuna Yıldırım, "Ben kaçmıyordum, geliyordum. Duruşmaya geliyordum ama devlet bana ihanet etti" diye karşılık verdi.

Osman Yıldırım, Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne konuldu.

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