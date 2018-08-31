Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım, Yunanistan'a kaçarken yakalandı(3)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Edirne Valiliği, Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım'ın Yunanistan'a kaçarken sınırda gece yarısından sonra yakalandığını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Edirne İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, 31 Ağustos 2018 günü saat 02.00 sıralarında basında ve kamuoyunda Danıştay saldırısı olarak bilinen olayda, hapis cezası aldığı belirtilen Osman Yıldırım isimli şahıs, Yunanistan ülkesine sınırı kaçak yollarla geçmek üzere iken Edirne merkez Elçili köy yolu üzerinde yaya vaziyette intikal ederken sırt çantası ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli işlemleri takip edilmektedir."
Danıştay davasının sanıklarından Osman Yıldırım sınırda yakalandı
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