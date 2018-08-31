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Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım, 39 yıl hapse mahkum edildiği duruşma öncesi yurtdışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

Danıştay saldırısı davası sanıklarından Osman Yıldırım, 39 yıl hapse mahkum edildiği duruşma öncesi yurtdışına kaçmak isterken Edirne'de yakalandı.


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Anahtar Kelimeler:
Danıştay Saldırısı Osman Yıldırım

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