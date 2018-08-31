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Danıştay saldırısı davasında 39 yıl 2 ay hapse mahkum edilen ve yurt dışına kaçmak isterken sahte kimlikle yakalanan Osman Yıldırım tutuklandı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 17:59 | Son Güncelleme

Danıştay saldırısı davasında 39 yıl 2 ay hapse mahkum edilen ve yurt dışına kaçmak isterken sahte kimlikle yakalanan Osman Yıldırım tutuklandı.


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