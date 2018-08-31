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Danıştay saldırısı failine ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis - Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 16:20 | Son Güncelleme

ANKARA'da 17 Mayıs 2006'da Danıştay 2'nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürüldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin açılan 'Danıştay saldırısı' davasında bugün karar verildi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da 17 Mayıs 2006'da Danıştay 2'nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürüldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin açılan 'Danıştay saldırısı' davasında bugün karar verildi. Mahkeme, saldırının faili Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet ile 72 yıl, Osman Yıldırım'a ise 39 yıl hapis cezası verdi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı. Saldırının faili Alparslan Arslan ve başka suçtan tutuklu bulunan sanık Erhan Timuroğlu, mahkemeye tutuklu bulundukları cezaevlerinden telekonferans sistemiyle katıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 72 YIL
Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanık Alparslan Arslan'a, 'kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Arslan'a ayrıca silahla yaraladığı Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç ve Ayfer Özdemir ile tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu'na yönelik eylemlerine ilişkin 'kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 72 yıl hapis cezası verildi.

Sanıklar Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu hakkında ise 'kasten adam öldürmeye yardım' suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişinin 'öldürülmesine teşebbüse yardım' suçundan da 25'şer yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay hapis cezasına hükmedildi.

Ayrıca sanıklardan Mahmut Güzel'e 'silah ticareti yapmak' suçundan 5 yıl hapis cezası ile 375 lira adli para cezası, aynı suçtan yargılanan sanık Erkan Ayyıldız'a ise 4 yıl 7 ay hapis cezası ile 375 lira adli para cezası verildi.

'Kasten adam öldürmeye yardım' ve 'kasten adam öldürmeye teşebbüse yardım' ile suçlanan Süleyman Esen ise delil yetersizliğinden beraat etti.

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