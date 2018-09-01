Danıştay saldırısı zanlısı Alparslan Arslan'ın babasından dikkat çeken iddia: Kimyasal ilaçla beyniyle oynandı

Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan, ağırlaştırılmış müebbet ile 72 yıl hapis cezası verilmişti. Arslan'ın babası İdris Arslan mahkemenin verdiği kararı değerlendirdi.

"OSMAN YILDIRIM'IN KONUŞTURULMASI GEREKİYORDU"

Baba İdris Aslan, "Danıştay saldırısı dosyası karar bağlandı. Verilen kararın hiç de hukuki olmadığını düşünüyorum çünkü yeterince araştırma, inceleme yapılmadan karar verildi. Kanaatime göre Osman Yıldırım'ın muhakkak konuşturulması gerekiyordu. Bunu ben hakim beylere yazılı şekilde de bildirdim. Bu talebim dikkate alınmadı" dedi.

"KİMYASAL İLAÇLA ZİHNİ KARIŞTIRILDI"

Oğlu Alparslan Arslan'ın suçsuz olduğunu savunan Baba Arslan, "Dün karar verildikten sonra mahkeme heyetine dönerek dedim ki, bulunduğum taleplerin hiçbirisini araştırmadınız, kanaatime göre önceki mahkeme heyetlerini yaptığı gibi siz de dosyayı türkü çağırarak incelediniz. Eğer böyle olmasaydı, saldırıya uğrayan hakimlerle Alparslan'ı yüzleştirir, Alparslan'ın saldırıyı gerçekleştirenin olup olmadığını araştırırdınız, böylece gerçeğe ulaşırdınız. Ama maalesef bunlar yapılmadı. Bunu birçok kez söyledim. Tetiği çekenin oğlum olmadığını düşünüyorum. 12 yıldır sürekli bu konuyu araştırıyor inceliyorum. Benim elimdeki somut olmayan veriler ışığında düşündüğümde bu işi yapanın başkası olduğunu, oğlumun ise ilaçla kimyasal maddeyle zihninin karıştırıldığını, beyniyle oynandığını düşünüyorum. Bu işin bir kumpas olduğunu, oğlumun 13 yıldır suçsuz ve günahsız yere içeride yattığını düşünüyorum. Bir kaç duruşmadır oğlum bunu katıldığı mahkemeye kendisi bizzat söylüyor. 'benim bu işlerle bir alakam yok, suçsuzum beraatimi talep ediyorum' dedi" ifadelerini kullandı.