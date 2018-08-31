Danıştay saldırısında karar verildi

Arslan'a ayrıca silahla yaraladığı Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç ve Ayfer Özdemir ile tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu'na yönelik eylemlerine ilişkin "kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 72 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, sanık ve avukatlarının, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı son savunmalarını yaptıklarını belirterek, karar için müzakereye çekileceklerini söyledi.

Saldırının faili Alparslan Aslan ve başka suçtan tutuklu Erhan Timuroğlu ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden telekonferans sistemiyle bağlantı kuruldu.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

"Kasten adam öldürmeye yardım" ve "kasten adam öldürmeye teşebbüse yardım" ile suçlanan Süleyman Esen, delil yetersizliğinden beraat etti.

Sanıklardan Mahmut Güzel'e "silah ticareti yapmak" suçundan 5 yıl hapis cezası ile 375 lira adli para cezası verildi. Aynı suçtan yargılanan sanık Erkan Ayyıldız ise 4 yıl 7 ay hapis ile 375 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır hakkında "kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişinin "öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan da 25'şer yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay hapis cezasına hükmedildi.

Hakkında her iki suçtan takdir indirimi yapılmayan Arslan'ın, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Saldırıya ilişkin ilk yargılamayı yapan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Alparslan Arslan hakkında, ''cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, yerine yeni bir düzen getirmeye, fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan ve ''Danıştay 2. Dairesi Başkanı Mustafa Yücel Özbilgin'i, tasarlayarak ve yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek'' suçundan ayrı ayrı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'ı ise "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, yerine yeni bir düzen getirmeye, fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek'' suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Sanık Süleyman Esen, "silahlı suç örgütünün üyesi olmak'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alırken, sanıklar hakkında ''patlayıcı madde bulundurmak ve taşımak'', ''kişiler arasında korku, kaygı ve panik yaratacak şekilde patlayıcı madde kullanmak'', ''tasarlayarak ve yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım etmek'' suçlarından çeşitli hapis cezaları da verildi.