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Danıştay saldırısının failine ağırlaştırılmış müebbet ve 72 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 15:41 | Son Güncelleme

ANKARA'da, 17 Mayıs 2006'da Danıştay 2'nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürüldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin açılan davada, bugün karar verildi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 17 Mayıs 2006'da Danıştay 2'nci Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürüldüğü ve 4 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin açılan davada, bugün karar verildi. Mahkeme heyeti, saldırının faili Alparslan Arslan'ı ağırlaştırılmış ömür boyu ve 72 yıl hapis, Osman Yıldırım'ı ise 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı. Saldırının faili Alparslan Arslan ve başka suçtan tutuklu bulunan sanık Erhan Timuroğlu, mahkemeye tutuklu bulundukları cezaevlerinden telekonferans sistemiyle katıldı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 72 YIL
Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Alparslan Arslan'a, 'kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Arslan'a ayrıca, silahla yaraladığı Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç ve Ayfer Özdemir ile tetkik hakimi Ahmet Çobanoğlu'na yönelik eylemlerine ilişkin 'kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 72 yıl hapis cezası verildi.
Sanıklar Osman Yıldırım, İsmail Sağır ve Erhan Timuroğlu hakkında ise 'kasten adam öldürmeye yardım' suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişinin 'öldürülmesine teşebbüse yardım' suçundan da 25'şer yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay hapis cezasına hükmedildi.
Ayrıca, sanıklardan Mahmut Güzel'e 'silah ticareti yapmak' suçundan 5 yıl hapis ile 375 lira adli para cezası, aynı suçtan yargılanan sanık Erkan Ayyıldız'a ise 4 yıl 7 ay hapis cezası ile 375 lira adli para cezası verildi.
'Kasten adam öldürmeye yardım' ve 'kasten adam öldürmeye teşebbüse yardım' ile suçlanan Süleyman Esen ise delil yetersizliğinden beraat etti.

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