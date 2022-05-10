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Danıştay ve İdari Yargı Haftası ne zaman? Danıştay ve İdari Yargı Haftası hangi gün, neden kutlanır?

10.05.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danıştay ve İdari Yargı Haftası, 10 Mayıs Salı günü internette en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 1868 yılında Şura-yı Devlet ismiyle kurulan yargı sisteminin işleyişinde önemli bir role sahip olan Danıştay'ın 154. kuruluş yıl dönümü. Peki Danıştay ve İdari Yargı Haftası ne zaman? Danıştay ve İdari Yargı Haftası hangi gün, neden kutlanır? İşte detaylar...

Danıştay ve İdari Yargı Haftası ne zaman? Danıştay ve İdari Yargı Haftası hangi gün, neden kutlanır?

Danıştay ve İdari Yargı Haftası ne zaman? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik. Danıştay ve İdari Yargı Haftası ne zaman? Danıştay ve İdari Yargı Haftası hangi gün, neden kutlanır? sorularının yanıtı ve detaylar haberimizde...

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI HAFTASI NE ZAMAN?

Danıştay ve İdari Yargı Haftası, 10 Mayıs – 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanır.

Danıştay ve İdari Yargı Haftası 2020 yılında 10 Mayıs Salı günü başlayıp 16 Mayıs Pazartesi günü kutlanacaktır.

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI HAFTASI NEDEN KUTLANIR?

Danıştay; bürokrasiye inceleme, danışma ve karar organı vasfıyla yardımcı olur ve yönetimi yargı yoluyla denetler. Bu yüzden son derece önemlidir.

Danıştay ve İdari Yargı mensupları, Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda, hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeden çalışmaktadırlar.

Danıştay ve İdari Yargı Haftası bundan dolayı kutlanmaktadır.

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