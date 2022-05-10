Danıştay ve İdari Yargı Haftası ne zaman? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik. Danıştay ve İdari Yargı Haftası ne zaman? Danıştay ve İdari Yargı Haftası hangi gün, neden kutlanır? sorularının yanıtı ve detaylar haberimizde...

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI HAFTASI NE ZAMAN?

Danıştay ve İdari Yargı Haftası, 10 Mayıs – 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanır.

Danıştay ve İdari Yargı Haftası 2020 yılında 10 Mayıs Salı günü başlayıp 16 Mayıs Pazartesi günü kutlanacaktır.

DANIŞTAY VE İDARİ YARGI HAFTASI NEDEN KUTLANIR?

Danıştay; bürokrasiye inceleme, danışma ve karar organı vasfıyla yardımcı olur ve yönetimi yargı yoluyla denetler. Bu yüzden son derece önemlidir.

Danıştay ve İdari Yargı mensupları, Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda, hukuk devleti ilkelerinden taviz vermeden çalışmaktadırlar.

Danıştay ve İdari Yargı Haftası bundan dolayı kutlanmaktadır.



