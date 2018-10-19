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"Danıştay yerindelik denetimi yapamaz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2018 11:29 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Anayasamıza göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçütleri karşılamaktan uzak kalmıştır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa'ya göre Danıştay'ın yerindelik denetimi yapamayacağını, idarenin yerine geçemeyeceğini belirterek, "Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçütleri karşılamaktan uzak kalmıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, Danıştay 8. Dairesi'nin ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal eden kararıyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Yargı kararlarının ihtilaf çıkarmayıp, ihtilafları gidermesi gerektiğini, bunun yolunun da Anayasa'ya sadakatten, her organın kendi meşru sınırları içinde kalmasından geçtiğini belirten Gül, "Anayasamız'a göre Danıştay, yerindelik denetimi yapamaz, idarenin yerine geçerek karar veremez. Bir yürütme tasarrufunun bilimsel temelini sorgulamak da yargının anayasal konumunu, kabiliyetini aşar. Adeta idarenin yerine geçerek işlem tesis eden Danıştay 8. Dairesi'nin öğrenci andına ilişkin kararı, maalesef bu ölçütleri karşılamaktan uzak kalmıştır." ifadesini kullandı.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Danıştay 8. Dairesinin kararı öğrenci andı

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