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Danıştay'dan taş ocağı ÇED olumlu raporunun iptali kararına onama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:45 | Son Güncelleme

ARTVİN’in Şavşat ilçesi Çağlayan Vadisi’nde yapılması planlanan taş ocağının, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

Danıştay'dan taş ocağı ÇED olumlu raporunun iptali kararına onama

ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Şavşat ilçesi Çağlayan Vadisi’nde yapılması planlanan taş ocağının, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Yöre sakinleri, ÇED'in iptali için açtığı davayı kazandı. Yapılan itiraz üzerine dosyayı inceleyen Danıştay 6'ıncı Dairesi, yerel mahkemenin ÇED olumlu kararının iptaline yönelik verdiği kararı onadı. İlçeliler, kararı sevinçle karşıladı.
İlçenin Oba ve Tepebaşı köyleri sınırları içinde yapılması planlanan ve 7 köyü etkileyeceği öne sürülen taş ocağına ilişkin ÇED olumlu raporunun onaylanmasına, yöre sakinleri ve çevreciler tepki gösterdi. Tepebaşı Köyü Kalkındırma ve Yardımlaşma Kültür ve Turizm Derneği, Meydancık Yöresi Köyleri Kalkındırma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği ile çevredeki 7 köyden 129 kişinin vekaletiyle ÇED olumlu raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Rize İdare Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Yerel mahkeme, ÇED olumlu kararının iptaline yönelik karar verdi. Yöre sakinleri, ÇED'in iptali için açtığı davayı kazanırken, şirket yetkilileri ise temyize başvurdu. Yapılan itiraz üzerine dosyayı inceleyen Danıştay 6'ıncı Dairesi de yerel mahkemenin ÇED olumlu kararının iptaline yönelik verdiği kararı onadı. Danıştay'ın kararı, yöre sakinlerince sevinçle karşılandı.
HES’İN ‘ÇED OLUMLU RAPORU' İPTAL EDİLMİŞTİ
Bu arada, 29 Temmuz 2016 tarihinde, Şavşat ilçesi Meydancık köyünde yapımı planlanan Çağlayan Hidroelektrik Santrali (HES) için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu kararı da Rize İdare Mahkemesi'nce hukuka aykırı bulanarak, iptal edilmiş ve bu karar da Danıştay tarafından onanmıştı.

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Danıştay'dan taş ocağı ÇED olumlu raporunun iptali kararına onamaDanıştay'dan taş ocağı ÇED olumlu raporunun iptali kararına onama

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