Danıştay'ın HES kararı Küplüce köylülerini sevindirdi

Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Şavşat ilçesinde Mansurat Deresi üzerinde kurulan Hidroelektrik Santrali (HES) ve regülâtörü projesi için yöre sakinlerinin 'ÇED olumlu' kararının iptali başvurusunu reddeden Rize İdare Mahkemesi'nin kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu tarafından bozuldu. Karar, yöre sakinlerini sevindirirken, davacıların avukatı Halis Yıldırım da "Bu kararın gereğini yerine getirilmesini istiyoruz. Mücadeleyi hep kararlılıkla sürdüren davacılara ve Şavşat halkına hayırlı olsun" dedi.

Şavşat ilçesine bağlı Küplüce Köyü'nde Mansurat Deresi üzerinde 10 yıl önce yapımına başlanılan 2M Hidroelektrik Santrali (HES) ve regülâtörü projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ‘Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) olumlu raporu’ verdi. Bölgede yapımı planlanan HES’in önünü açan bu kararın köyleri susuz bırakacağı ve doğal yaşamın olumsuz etkileneceğini öne süren köylüler, Rize İdare Mahkemesi’nde ‘yürütmeyi durdurma ve iptal’ davası açtı. Mahkeme, bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Yapılan inceleme ile hazırlanan raporun ardından mahkeme, 'ÇED olumlu' kararının iptali başvurusunun reddine hükmetti. Köylüler bunun üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'na itirazda bulundu. İtirazı inceleyen Danıştay, HES projesi ile ilgili yerel mahkeme kararını bozdu. 10 yıl süren hukuk mücadelesi yürüten yöre sakinleri, Danıştay'ın bozma kararı ile sevindi.