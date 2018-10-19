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Danıştayın "Öğrenci Andı" kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2018 12:40 | Son Güncelleme

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ: - "Danıştay 8. Dairesi, hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış, dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca, Anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir"

Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, "Öğrenci andı kararı ile Danıştay 8. Dairesi, hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış, dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca, Anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, Danıştay 8. Dairesinin, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal eden kararıyla ilgili twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Anayasa'nın 125. maddesine göre yargı yetkisinin, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğuna işaret eden Bozdağ, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamayacağını belirtti.

Anayasanın aynı maddesi uyarınca, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemeyeceğinin altını çizen Bozdağ, "Öğrenci andı kararı ile Danıştay 8. Dairesi, hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış, dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca, Anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ öğrenci andı

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