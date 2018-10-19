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Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2018 15:11 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona herhalde uyulur ama bir değişiklik de yapılabilir. Artık onu, nasıl olacak Hükümet takdir edecek herhalde"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararıyla ilgili, "Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona herhalde uyulur ama bir değişiklik de yapılabilir." dedi.

Karamollaoğlu, Meclis'te gazetecilerin, Danıştay 8. Dairesi'nin, ilköğretim okullarında uygulanan Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal eden kararına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Temel Karamollaoğlu, "1-2 gündür meselelerle pek ilgilenmediğim için kararın nasıl bir karar olduğunu, ne zaman alındığını bilmiyorum. Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona herhalde uyulur ama bir değişiklik de yapılabilir. Artık onu, nasıl olacak Hükümet takdir edecek herhalde." ifadesini kullandı.

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Danıştay 8. Dairesi meclis öğrenci andı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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