Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararıyla ilgili, "Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona herhalde uyulur ama bir değişiklik de yapılabilir." dedi.

Karamollaoğlu, Meclis'te gazetecilerin, Danıştay 8. Dairesi'nin, ilköğretim okullarında uygulanan Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal eden kararına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Temel Karamollaoğlu, "1-2 gündür meselelerle pek ilgilenmediğim için kararın nasıl bir karar olduğunu, ne zaman alındığını bilmiyorum. Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona herhalde uyulur ama bir değişiklik de yapılabilir. Artık onu, nasıl olacak Hükümet takdir edecek herhalde." ifadesini kullandı.

