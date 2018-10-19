Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararıyla ilgili, "Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona herhalde uyulur ama bir değişiklik de yapılabilir." dedi.
Karamollaoğlu, Meclis'te gazetecilerin, Danıştay 8. Dairesi'nin, ilköğretim okullarında uygulanan Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal eden kararına ilişkin sorusunu yanıtladı.
Temel Karamollaoğlu, "1-2 gündür meselelerle pek ilgilenmediğim için kararın nasıl bir karar olduğunu, ne zaman alındığını bilmiyorum. Mahkemenin aldığı bir karar varsa ona herhalde uyulur ama bir değişiklik de yapılabilir. Artık onu, nasıl olacak Hükümet takdir edecek herhalde." ifadesini kullandı.
İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Dev operasyon
Eminönü'nde silah sesleri! Çok sayıda polis ekibi sevk edildi
Canlı yayında duyurdu: Selahattin Demirtaş tahliye olabilir
Merkür'ün sırları keşfedilecek! Bugün başlıyor
Fatih Portakal'dan olay yaratacak 'andımız' yorumu
Tarihi parkta skandal görüntü!
Bakan'dan önemli Kaşıkçı açıklaması: Kimseye ses kaydı vermedik
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Muharrem İnce detayı
Okuyucu Yorumları 0 yorum