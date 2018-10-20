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Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 15:57 | Son Güncelleme

Özgür-Der üyeleri, kararı protesto etti

İSTANBUL (AA) - Özgür-Der üyesi bir grup, Danıştay'ın "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine ilişkin kararını protesto etti.

Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, ellerinde "Danıştay'ın ant kararı bürokratik oligarşinin sesidir", "Ant zulmünün hortlamasına hayır" yazılı pankartlarla tekbir getirdi.

Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, burada yaptığı açıklamada, Kemalist ideolojiyi benimseyen çevreler olduğu gibi bu ideolojiyi reddeden, benimsemeyen kesimlerin de bulunduğunu söyledi.

Kemalist anlayışın amentüsü sayılabilecek bir metni her sabah bütün çocuklara zorla okutmanın dayatma ve zulüm olduğunu belirten Kaya, şöyle konuştu:

"İsteyen okusun. İsteyen bütün çocuklarına bunu okutsun. Ama biz bunu kabul etmediğimizi yıllardır haykırıyoruz. İslami çevreler, dindar camia çocuklarına bu dayatmanın yapılmasından şikayetçiler. Nasıl olur da başkalarının çocuklarına zorla her gün bu metni okutmaya kendinizi hak sahibi görürsünüz? Bu açık bir şekilde dayatmacılıktır, zorbalıktır, zulümdür."

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

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