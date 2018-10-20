MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararına ilişkin, "Terörle mücadelenin kahramanca sürdürüldüğü bugünkü zaman diliminde Andımız ile ilgili geçmişteki bir hatanın tamir ve telafisi bizi memnun ettiği gibi, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendirmiştir. Adımız Türk olduğuna göre Andımızın da Türk olması tarihi mecburiyettir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 1933'de yayımladığı bir genelgeyle ilk ve orta dereceli okullarda "Andın" okutulmasına karar verildiğini ve konuyla ilgili tutum ve duruşunu çok net gösterdiğini ifade etti.

"Andımız" uygulamasına 2012'de ortaokullarda ve 2013'te de ilkokullarda son verildiğini anımsatan Bahçeli, 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. maddesinin, Danıştay 8. Dairesinin oy çokluğuyla aldığı karar sonucunda iptal edildiğini vurguladı.

Yargı süreci tamamlanmamış olsa da okullarda "Andın" okutulmasının artık mümkün hale geldiğini, yargı kararının uygulanmasıyla ilgili sorumluluğun da bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığında olduğunu ifade eden Bahçeli, "Çözülme sürecinin en karanlık döneminde Andımız kurban seçilmişti. 'Ne Mutlu Türküm Diyene' seslenişi her taraftan silinmiş ve kazınmıştı. Bu durum elbette yanlıştı, vahim bir sapma haliydi. Kabullenmemiz imkansızdı. Sonuç itibariyle çok yoğun itiraz ve tepkimizi dile getirdik, Andımızı sahiplendik." değerlendirmesini yaptı.