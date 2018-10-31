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Danıştay'ın "öğrenci andı" kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2018 13:03 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Zaten çocuklar yan yanadır, birliktedir, doğrudur, çalışkandır, and içmelerine de gerek yoktur"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Danıştay'ın "öğrenci andı" kararına ilişkin, "Zaten çocuklar yan yanadır, birliktedir, doğrudur, çalışkandır, and içmelerine de gerek yoktur." dedi.

Temelli, yerel seçim çalışmaları kapsamında HDP Batman İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Temelli, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlere yönelik yürütülecek çalışmaları anlattı.

Gazetecilerin, Danıştay'ın "öğrenci andı" kararına ilişkin görüşlerini sorması üzerine Temelli, "Çocuklar and değil, süt içsin." diye konuştu.

"Öğrenci andı" konusunun kamuoyunda tüm ayrıntılarıyla tartışıldığına işaret eden Temelli, şunları kaydetti:

"Bunun nasıl ortaya çıktığı, hangi zihniyetten kaynaklandığı, ne olduğu, ne olmadığı tartışıldı. Mesele bu değil, mesele bugün Türkiye'de yapay gündemler yaratarak aslında halkın gerçek gündeme odaklanmasını engellemeye çalışmaktır. 5 yıldır Türkiye'de 'and' içilmiyor, ne oldu? Çocuklar 'and' içmiyor diye acaba Türkiye'de bu nedenden dolayı bir sorun mu yaşandı? Hayır. Türkiye'de eğitim sistemindeki sorunların kaynağı, bu iktidarın eğitim politikasıdır, 'and' meselesi değildir."

"Öğrenci andı, Türkiye'nin geleceğini daha karanlık bir yere sürükleyecektir." diyen Temelli, okullarda çocukların zaten bir arada okuduğunu, "and" meselesinin ayrıştırıcı olduğunu dile getirdi.

Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"And meselesi toplumu ayrıştırıyor. Bakın Türkler, Kürtler, Ermeniler diyoruz ki 'Bir arada yaşıyoruz.' Hele hele çocuklar aslında bu anlamıyla tertemiz ve birbirleriyle aynı sınıfta okuyor, aynı bahçede oynuyorlar. Bu anlayışı çocukların arasına sokmak, ayrıştırmak neye hizmet eder? Türkiye'nin geleceğini daha karanlık bir yere sürükler. Oysa çocuklarımız bir arada okuyacaksa, çok dilli eğitim görecekse, ana diliyle, kültürüyle Türkiye'nin farklılıklarının zenginleşmesine ve geleceğine katkı sunarken birbiriyle anlaşacağı çok dilli eğitimi de savunacaksak, zaten çocuklar yan yanadır, birliktedir, doğrudur, çalışkandır, and içmelerine de gerek yoktur."

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Batman HDP öğrenci andı Sezai Temelli

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