HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Danıştay'ın "öğrenci andı" kararına ilişkin, "Zaten çocuklar yan yanadır, birliktedir, doğrudur, çalışkandır, and içmelerine de gerek yoktur." dedi.

Temelli, yerel seçim çalışmaları kapsamında HDP Batman İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Temelli, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlere yönelik yürütülecek çalışmaları anlattı.

Gazetecilerin, Danıştay'ın "öğrenci andı" kararına ilişkin görüşlerini sorması üzerine Temelli, "Çocuklar and değil, süt içsin." diye konuştu.

"Öğrenci andı" konusunun kamuoyunda tüm ayrıntılarıyla tartışıldığına işaret eden Temelli, şunları kaydetti:

"Bunun nasıl ortaya çıktığı, hangi zihniyetten kaynaklandığı, ne olduğu, ne olmadığı tartışıldı. Mesele bu değil, mesele bugün Türkiye'de yapay gündemler yaratarak aslında halkın gerçek gündeme odaklanmasını engellemeye çalışmaktır. 5 yıldır Türkiye'de 'and' içilmiyor, ne oldu? Çocuklar 'and' içmiyor diye acaba Türkiye'de bu nedenden dolayı bir sorun mu yaşandı? Hayır. Türkiye'de eğitim sistemindeki sorunların kaynağı, bu iktidarın eğitim politikasıdır, 'and' meselesi değildir."