"Bunun nasıl ortaya çıktığı, hangi zihniyetten kaynaklandığı, ne olduğu, ne olmadığı tartışıldı. Mesele bu değil, mesele bugün Türkiye'de yapay gündemler yaratarak aslında halkın gerçek gündeme odaklanmasını engellemeye çalışmaktır. 5 yıldır Türkiye'de 'and' içilmiyor, ne oldu? Çocuklar 'and' içmiyor diye acaba Türkiye'de bu nedenden dolayı bir sorun mu yaşandı? Hayır. Türkiye'de eğitim sistemindeki sorunların kaynağı, bu iktidarın eğitim politikasıdır, 'and' meselesi değildir."

"Öğrenci andı, Türkiye'nin geleceğini daha karanlık bir yere sürükleyecektir." diyen Temelli, okullarda çocukların zaten bir arada okuduğunu, "and" meselesinin ayrıştırıcı olduğunu dile getirdi.

Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"And meselesi toplumu ayrıştırıyor. Bakın Türkler, Kürtler, Ermeniler diyoruz ki 'Bir arada yaşıyoruz.' Hele hele çocuklar aslında bu anlamıyla tertemiz ve birbirleriyle aynı sınıfta okuyor, aynı bahçede oynuyorlar. Bu anlayışı çocukların arasına sokmak, ayrıştırmak neye hizmet eder? Türkiye'nin geleceğini daha karanlık bir yere sürükler. Oysa çocuklarımız bir arada okuyacaksa, çok dilli eğitim görecekse, ana diliyle, kültürüyle Türkiye'nin farklılıklarının zenginleşmesine ve geleceğine katkı sunarken birbiriyle anlaşacağı çok dilli eğitimi de savunacaksak, zaten çocuklar yan yanadır, birliktedir, doğrudur, çalışkandır, and içmelerine de gerek yoktur."

