ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da bazı sivil toplum örgütleri, Danıştay 8. İdare Dairesinin "öğrenci andı" kararına tepki gösterirken, bazıları da karara destek verdi. İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ağrı Şube Başkanı Yüksel Arslan, Ağrı'daki dernek binasında düzenlediği basın açıklamasında, yargının öğrenci andının dayatılmasına aracı olmaması gerektiğini ifade ederek, MAZLUMDER olarak 2009 yılında "Andımız Kaldırılsın" kampanyasını yürüttüklerini hatırlattı. Aslan, daha sonra hükümetin milyonlarca öğrenciyi insan haklarına aykırı metni her sabah okumaktan kurtardığını söyleyerek, Danıştay 8. Dairesinin ise ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal ettiğini söyledi. Danıştayın bu kararını eleştiren Arslan, "Danıştay dairesi, idarenin yerine geçip yetki ve takdir hakkını gasp etmiş, idarenin nasıl karar vereceğiyle de yetinmeyip, idare yerine bizzat karar da almıştır." ifadesini kullandı. Arslan, Milli Eğitim Bakanlığının kararı temyiz ettiğini anlatarak, Danıştayın temyiz mercinin insan haklarına aykırı bu kararı bozmasını talep ettiklerini ifade etti.

Basın açıklamasının ardından söz alan Memur-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, ülkenin 2013 yılında antidemokratik uygulamalardan arındırılıp normalleşme sürecine girdiğini ifade etti. Öğrenci Andı'nın kaldırılmasının da bu adımlardan biri olduğunu dile getiren Gümüşer, şu ifadeleri kullandı. "Bu kazanımın kaybedilmesine asla müsaade etmedik, etmeyiz de. Bu ülke, içerisinde bulunduğu medeniyet havzasına bakıldığı zaman bu tarz tek tipçi yaklaşımlarla büyüyecek bir coğrafya, ülke değil. Türkiye bugün küresel bir güç oluyorsa, bu küresel güç oluşunun temelinde medeniyetinden aldığı ilhamla paradigmasını değiştirdiği içindir. Dolayısıyla yeni Türkiye'nin inşasında bu paradigmanın önüne geçilebilecek tarzda vesayetçi yaklaşımların hepsine karşı duruyoruz, duracağız. Bu ülkenin milli mutabakat metni rahmetli Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'dır. Onun dışında bu çocuklara dair söylenecek sözlerin hiçbiri tarafımızdan kabul görmeyecektir." İHH Ağrı Şubesi Başkanı Kerem Engin de Türkiye'nin gelişen dünyadan kopuşuna neden olacak uygulamaların doğru olmadığını söyleyerek, kimsenin başka bir kimseye üstünlüğünün olmadığına inandıklarını belirtti.

Engin, Danıştay'ın söz konusu kararını eleştirerek, "Bu metnin ne Türkiye'ye, ne eğitimimize, ne de çocuklarımıza kazandıracağı bir artısı yoktur." dedi. Kentte çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de Danıştayın kararına tepki gösterdi. - Danıştayın öğrenci andı kararına destek Ardahan ve Erzurum'da toplanan Türkiye Kamu-Sen mensupları, Danıştay'ın söz konusu kararına destek verdi. Erzurum Yakutiye Meydanı'nda bir araya gelen grup adına konuşan Kamu-Sen Erzurum İl Temsilcisi Mucip Gözeger, okullarda andın yeniden okutulması için gerekli düzenlemenin yapılması gerektiğini belirterek, "Öğrenci Andı ayrıştırıcı değil aksine Türk milli kimliği oluşturulması açısından birleştirici unsurdur." dedi. Gözeger, ağır bedeller ödenerek kurulan ve bugünlere taşınılan devletin bu coğrafyadaki varlığının, millet olma özelliği ve etrafında kenetlendiği değerlerin korunmasıyla mümkün olacağını ifade ederek, şunları dile getirdi: "Geçmişte gerek bireysel gerekse Türk Eğitim-Sen olarak açtığımız davalarla, sözde çözüm sürecinin bir parçası olan andımızın kaldırılmasını Danıştay nezdinde yargıya taşımıştık. Nitekim Danıştay 8. Dairesi de kararıyla öğrenci andını kaldıran işlemi hukuka aykırı bularak 80 yıl boyunca okullarımızda okutulan andımızın yeniden okutulmasının önünü açtı."