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Danla Bilic bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti! "Bir takım kilolar aldırılmış!"

30.07.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü fenomen Danla Bilic, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren isimler arasında bulunuyor. Instagram hesabında bikinili pozunu paylaşan Danla Bilic'e bir takipçisi dikkat çeken bir yorumda bulundu. Takipçisi, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası bir dönem sosyal medyanın diline düşen Danla Bilic'in bu fotoğrafının altına "Bir takım kilolar aldırılmış!" yorumunda bulundu.

Danla Bilic bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti! "Bir takım kilolar aldırılmış!"

Danla Bilic sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Farklı konseptte çektiği makyaj videolarıyla ünlendikten sonra özel hayatı yakından takip edilen ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabının story kısmında güneşlendikten sonra çektiği görüntüyü paylaşan Danla Bilic, "Hiçbir yerim aynı renk değil, harika" notunu düşerek orantısız bronzlaştığını belirtti.

Danla Bilic

ÜNLÜ FENOMEN DANLA BİLİC'İN BİKİNİLİ POZU OLAY OLDU

Danla Bilic çekildiği fotoğrafları gönderi olarak da paylaştı. Ünlü sosyal medya fenomeninin bikinili pozlarına beğeni üzerine beğeni geldi.

Danla Bilic

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DANLA BİLİC'İN BİKİNİLİ PAYLAŞIMINA TAKİPÇİSİNDEN JET YANIT

Paylaşıma gelen yorumlardan biri ise olay oldu. Bir Instagram kullanıcısı geçirdiği estetik operasyonlarla bilinen Danla Bilic'in bikinili paylaşımının altına yaptığı yorumda "Bir takım kilolar aldırılmış!" ifadesini kullandı.

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Danla Bilic'in fotoğraflarına uyguladığı filtre ise dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Cemal Can Canseven Danla Bilic
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