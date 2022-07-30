Danla Bilic bikinili pozuyla Instagram'ı yaktı geçti! "Bir takım kilolar aldırılmış!"

Danla Bilic sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Farklı konseptte çektiği makyaj videolarıyla ünlendikten sonra özel hayatı yakından takip edilen ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Instagram hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Instagram hesabının story kısmında güneşlendikten sonra çektiği görüntüyü paylaşan Danla Bilic, "Hiçbir yerim aynı renk değil, harika" notunu düşerek orantısız bronzlaştığını belirtti.

ÜNLÜ FENOMEN DANLA BİLİC'İN BİKİNİLİ POZU OLAY OLDU

Danla Bilic çekildiği fotoğrafları gönderi olarak da paylaştı. Ünlü sosyal medya fenomeninin bikinili pozlarına beğeni üzerine beğeni geldi.

DANLA BİLİC'İN BİKİNİLİ PAYLAŞIMINA TAKİPÇİSİNDEN JET YANIT

Paylaşıma gelen yorumlardan biri ise olay oldu. Bir Instagram kullanıcısı geçirdiği estetik operasyonlarla bilinen Danla Bilic'in bikinili paylaşımının altına yaptığı yorumda "Bir takım kilolar aldırılmış!" ifadesini kullandı.

Danla Bilic'in fotoğraflarına uyguladığı filtre ise dikkatlerden kaçmadı.



