Danla Bilic bir bikiniye 2950 TL ödedi

"Herkes de bir şey icat etmek zorunda değil ki ben kendimi sanatçı olarak görüyorum" diyen Danla Bilic lüks yaşantısıyla dikkat çekiyor. Şu sıralar Miami'de olan Danla Bilic daha önce Hande Erçel'in de giydiği bikininin aynısını giyip poz verdi.

Yeşil bikinisiyle selfie çeken Danla Bilic'in bikinisinin fiyatı sosyal medyada gündeme geldi. 2950 TL olan bikininin fiyatını duyanlar "Saçmalık" yorumlarında bulundu.

Danla Bilic bir süre önce göğüslerine silikon taktırmıştı. Göğüslerine silikon taktırdığını açıklayan Danla Bilic, dekolteli pozlarıyla sık sık gündeme geliyor. Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde iş insanı sevgilisi Yusuf Engin ile yollarını ayırmıştı.



