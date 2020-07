Danla Bilic'den Survivor Cemal Can'ı şaşırtan sözler: Aşkım evlenmek zorundayız

Survivor 2020'nin 123. bölümünde, iletişim ödülü ekranlara geldi. Ödülü kazanan mavi takım yarışmacıları, aileleri ve arkadaşlarıyla yaptıkları telefon görüşmesi sırasında duygusal anlar yaşadı.

Survivor'ın başarılı yarışmacılarından Cemal Can ise aylardır göremediği yakın dostu Danla Bilic ile telefonda konuştu. Cemal Can çok özlediği Danla Bilic ile konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

"EVLİLİK HABERLERİMİZ ÇIKTI"

Geçtiğimiz günlerde bir Danla Bilic ise geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında Cemal Can ile 5 ay evli kaldıklarını ve kendisini aldattığı için boşandıklarını söylemişti. Ancak bu sözlerinin yayılmasının ardından ise şaka yaptığını söylemişti. Survivor'da Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, magazin gündemine bomba gibi düşen 'evlilik' konusundan da bahsetti.

İşte Danla Bilic ile Cemal Can arasındaki o diyalog:

Danla Bilic: Hiç beklemiyordum. Ağlarım sesini duyduğum için.

Cemal Can Canseven: Seni çok özledim. Öyle böyle değil, anladın mı?

Danla Bilic: Seni yeterince ağladın. Ağlama sırası bende.

Cemal Can Canseven: Çok zor ama.

Danla Bilic: Üçe kadar sayıyorum, kendimize geliyoruz.

Danla Bilic: Evlilik haberlerimiz çıktı.

Cemal Can Canseven: Şaka yapıyorsun!

Danla Bilic: Canlı yayın açtım. Biri 'Can'la evli misiniz?' yazmış. Ben de 'Evet, 5 ay evli kaldık. Sonra beni aldattı ve ayrıldık' dedim. Şaka yaptım. Her yere manşet olduk. Aşkım evlenmek zorundayız.

Cemal Can Canseven: Yok artık daha neler? Birini bulamazsak evlenecektik, o doğru. Daha yaşımız vara buna. Kızım ben buradan sonra evlilik kaldıramam.

Cemal Can, telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Bir şey diyemedim, sadece 'özledim' dedim. 10 dakika sanki 3-4 saniyeymiş gibi geldi. Burada zamanın değerini çok iyi anladım" dedi.