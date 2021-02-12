Danla Bilic Dubai'ye gitti! Kimonasının fiyatı olay oldu

İki sene önce geçirdiği mide ameliyatının ardından fazla kilolarından kurtulan ünlü YouTuber Danla Bilic Instagram paylaşımlarıyla yine gündemde.

Dubai'ye tatile giden Danla Bilic paylaşımlarıyla olay oldu.

Bilic'in bikinisi ve elbisesinin dudak uçuklatan fiyatıyla yine adından söz ettirdi.

Danla’nın giydiği bikini fiyatı 2116 TL kimono fiyatı ise 4119 TL.

Bilic geçtiğimiz gün "Ben 'yatarak para kazanıyorsunuz' sözünü hiç anlamıyorum. Ee öyleyse buyur sen de yap! Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.



