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Danla Bilic'e dava açan Aşkım Kapışmak'a mahkemeden ret!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.09.2018 09:37 | Son Güncelleme

Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak arasında süren tartışmada yeni gelişme... Aşkım Kapışmak'ın mahkemeye yaptığı başvuruya yanıt geldi

Danla Bilic'e dava açan Aşkım Kapışmak'a mahkemeden ret!

Bir milyonun üzerinde takipçisi olan Youtuber Danla Bilic, kendisine ‘Kalçalarını görelim’ dediğini iddia ettiği yazar ve davranış bilimcisi Aşkım Kapışmak’la ilgili çektiği videoda ‘şeref yoksunu, karaktersiz’ gibi ifadeler kullanmıştı.

Bu olayın üzerine Aşkım Kapışmak, Youtuber Danla Bilic (Neslihan Damla Akdemir) hakkında suç duyurusunda bulunmuş, ayrıca bu videonun internetten kaldırılmasını istemişti.

MAHKEME AŞKIM KAPIŞMAK'IN DAVASINI REDDETTi

Videonun 3 milyon kişi tarafından izlendiğini belirten Aşkım Kapışmak, dünya çapında konferanslar verdiği kamuoyunda ise kişilik haklarına zarar verdiğini öne sürmüştü.

Ancak mahkeme Aşkım Kapışmak’ın ‘kişilik haklarını zedelediği’ iddiasıyla açtığı davada suç unsurları oluşmadığını belirterek davayı reddetti.

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