Danla Bilic elbisesiyle olay oldu! Fiyatı şoke etti

Ünlü YouTuber Danla Bilic, 'Tatlıcı' sevgilisi Berat Demir ile yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Şu sıralar sevgilisi ile birlikte Miami'de tatil yapan Bilic, Instagram'daki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak dünyaca ünlü model Hailey Baldwin'in giydiği bir elbiseyi giyen Bilic olay oldu.

"Giyme diyen %20 utanir mi bilmem..." notuyla pozlarını paylaşan Bilic takipçilerini ikiye böldü. Bilic'in bu elbisesi çoğu takipçilerinin hoşuna gitmedi.

Danla Bilic bu elbise için kesenin ağzını da açtı. Danla elbisesine 3812 TL ödedi.



