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Danla Bilic elbisesiyle olay oldu! Fiyatı şoke etti

02.05.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Danla Bilic Hailey Baldwin'in elbisesine özendi! Ünlü modelin üzerinde gündeme gelen elbise için kesenin ağzını açan Bilic paylaşımıyla dikkat çekti.

Danla Bilic elbisesiyle olay oldu! Fiyatı şoke etti

Ünlü YouTuber Danla Bilic, 'Tatlıcı' sevgilisi Berat Demir ile yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Şu sıralar sevgilisi ile birlikte Miami'de tatil yapan Bilic, Instagram'daki paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son olarak dünyaca ünlü model Hailey Baldwin'in giydiği bir elbiseyi giyen Bilic olay oldu.

Ekran Alıntısı

"Giyme diyen %20 utanir mi bilmem..." notuyla pozlarını paylaşan Bilic takipçilerini ikiye böldü. Bilic'in bu elbisesi çoğu takipçilerinin hoşuna gitmedi.

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Danla Bilic bu elbise için kesenin ağzını da açtı. Danla elbisesine 3812 TL ödedi.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Hailey Baldwin
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