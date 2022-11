Danla Bilic göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu! 'Kitap gibi kadınsın...'

Danla Bilic, 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla beğeni topladı. Danla Bilic paylaşımına ''Güldürür müsünüz beni?'' notunu düştü.

Danla Bilic'e fenomen Seda Önder ''Kitap gibi kadınsın'' yorumunu yaparken, Cemal Can Seven ise ''Heyt be'' deyip kalp emojisi ekledi.

Verdiği kilolarla ve estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Danla Bilic, Türkiye'nin en çok kazanan fenomenleri arasında yer alıyor.

YouTube'da 3 milyona yakın abonesi bulunan Danla Bilic, iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Özel hayatıyla dikkat çeken fenomenin adı bir dönem Reynmen ile anılmıştı.

Oyuncu Kubilay Aka ile kısa bir beraberlik yaşayan Danla Bilic'in şimdilerde hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor.