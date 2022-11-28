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Danla Bilic göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu! 'Kitap gibi kadınsın...'

28.11.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın zaman önce yakışıklı oyuncu Kubilay Aka ile yollarını ayıran fenomen Danla Bilic, iddialı stiliyle ilgi odağı oldu. Göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Danla Bilic'i ünlü isimler övmeye doyamadı.

Danla Bilic göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu! 'Kitap gibi kadınsın...'

Danla Bilic, 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla beğeni topladı. Danla Bilic paylaşımına ''Güldürür müsünüz beni?'' notunu düştü.

Danla Bilic göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu! 'Kitap gibi kadınsın...'

Danla Bilic'e fenomen Seda Önder ''Kitap gibi kadınsın'' yorumunu yaparken, Cemal Can Seven ise ''Heyt be'' deyip kalp emojisi ekledi.

Danla Bilic göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu! 'Kitap gibi kadınsın...'

Verdiği kilolarla ve estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Danla Bilic, Türkiye'nin en çok kazanan fenomenleri arasında yer alıyor.

Danla Bilic göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu! 'Kitap gibi kadınsın...'

YouTube'da 3 milyona yakın abonesi bulunan Danla Bilic, iddialı paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Danla Bilic göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu! 'Kitap gibi kadınsın...'

Özel hayatıyla dikkat çeken fenomenin adı bir dönem Reynmen ile anılmıştı.

Danla Bilic göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu! 'Kitap gibi kadınsın...'

Oyuncu Kubilay Aka ile kısa bir beraberlik yaşayan Danla Bilic'in şimdilerde hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor.

Danla Bilic göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu! 'Kitap gibi kadınsın...'

Danla Bilic göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu! 'Kitap gibi kadınsın...'

Danla Bilic göğüs dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu! 'Kitap gibi kadınsın...'


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