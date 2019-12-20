MAGAZİN

Danla Bilic Japonlara benzemek için estetik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 14:27 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic (1994), çok konuşulacak bir ameliyat oldu.

Japonlara benzemek için ameliyatla gözünü çekik yaptıran Danla Bilic, Nişantaşı City’s AVM'de Snob Magazin objektifine yansıdı. Danla Bilic, yeni haliyle ilk kez görüntülendi.

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Doktor kontrolünden sonra Nişantaşı City's AVM'de alışveriş yaparken objektiflere takılan ünlü fenomen, "İki hafta önce Tokyo'ya gittim. Çok sevdim oraları. Geldikten sonra gözümden estetik ameliyatı oldum. Daha çok yeni olduğu için şu an hiç iyi görünmüyorum. Kendimi daha iyi hissetmek için böyle bir şey yaptım. Çok istediğim bir şeydi. Ameliyattan sonra kendimi gayet iyi hissediyorum." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
danla biliç japon estetik

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
çok çirkin
e benzeyince noluyorki???? bu kızla aynı yaşta olduğuma inanamıyorum.
sevgilim çəkik gözlü seviyorum diyince ben
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