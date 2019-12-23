Danla Bilic kendine küfür eden takipçisini ifşa etti

Geçtiğimiz hafta badem göz operasyonu geçiren sosyal medya fenomeni Danla Bilic, dün Instagram hesabından açıklama yaparak; kafasında dikişler olduğunu bu sebepten dolayı da saçlarının bir kısmını boyayamadığını söyledi.

Estetik ameliyat olduğunu doğrulayan Bilic, takipçisinden gelen küfürlü bir mesajı da ifşa etti.

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni, yasak olmasına rağmen alkol aldığını bu nedenle yüzünde ödem oluştuğunu söyledi. Ardından geçirdiği badem göz operasyonunda bahseden Bilic, "Saçlarımı sormuşsunuz, evde kendim boyadım. Normalde 1 ay saç boyamam yasak. Kafamdaki dikiş yerlerine hiç dokunmadım oralar hala sarı renk. Ameliyatta kafamdan açıp buradan çektiler. Evet, yaptırdım bunu" dedi.

Bu açıklamaların ardından bir takipçisinin kendisine yolladığı küfürlü mesajı ifşa eden Bilic, "Çok ayıp" diyerek bu durumu kınadı.

25 yaşındaki Danla Bilic, şöhret olduktan sonra mide küçültme ameliyatı ve bir dizi estetik operasyon geçirip bambaşka bir görüntüye kavuştu. Fenomen, son olarak Japonlar gibi çekik gözlere sahip olabilmek için estetik yaptırdığını açıkladı.

