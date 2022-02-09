Danla Bilic'le aşk dedikodusu çıkan Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında ve aslen nerelidir?

Oyuncu Kaan Yıldırım'ın ismi son olarak Danla Bilic'le anıldı. Hadise'nin eski sevgilisi olan Kaan Yıldırım'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Kaan Yıldırım kimdir ve aslen nereli?

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Kaan Yıldırım, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başlayan isim bu dizide Kadir karakterini canlandırmıştır. Fakat Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yapmıştır.

Oyuncu, 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırmıştır. TRT ekranlarında ekrana gelen Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırmıştır. Son olarak Hekimoğlu dizisinde de rol almıştır.

14 Mayıs 2016 senesinde Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlenen çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşanmıştır. Kaan Yıldırım bir süre önce Hadise ile aşk yaşamıştır. Genç oyuncu sonrasında Çağla Şıkel ile de yeni bir aşka yelken açmıştır.

KAAN YILDIRIM'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2019 Halka - Kaan Karabulut - Başrol

2019- Hekimoğlu - Mehmet Ali Çağlar - Başrol

2013 Kayıp Kadir - Yardımcı

2014 Ulan İstanbul - Ferdi - Yardımcı

2015 Adı Mutluluk - Batu - Başrol

2016 Kalbim Yangın Yeri - Volkan - Başrol

2017 Klavye Delikanlıları - Kerem - Başrol

2018 İnsanlık Suçu - Cemal Gökdemir - Başrol



