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Danla Bilic'le aşk dedikodusu çıkan Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında ve aslen nerelidir?

09.02.2022 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oynadığı diziler ve filmler haricinde özel hayatı ile de sık sık gündeme gelen Kaan Yıldırım'ın ismi son olarak Danla Bilic'le anıldı. Peki daha önce adı Çağla Şıkel'le de anılan Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte hayatı ve merak edilenler...

Danla Bilic'le aşk dedikodusu çıkan Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında ve aslen nerelidir?

Oyuncu Kaan Yıldırım'ın ismi son olarak Danla Bilic'le anıldı. Hadise'nin eski sevgilisi olan Kaan Yıldırım'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Kaan Yıldırım kimdir ve aslen nereli?

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Kaan Yıldırım, İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun olduktan sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisiyle başlayan isim bu dizide Kadir karakterini canlandırmıştır. Fakat Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yapmıştır.

Oyuncu, 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırmıştır. TRT ekranlarında ekrana gelen Halka dizisinde kendi ismini taşıyan karakteri canlandırmıştır. Son olarak Hekimoğlu dizisinde de rol almıştır.

14 Mayıs 2016 senesinde Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlenen çift sürpriz bir kararla 26 Haziran 2019 tarihinde boşanmıştır. Kaan Yıldırım bir süre önce Hadise ile aşk yaşamıştır. Genç oyuncu sonrasında Çağla Şıkel ile de yeni bir aşka yelken açmıştır.

KAAN YILDIRIM'IN ROL ALDIĞI DİZİLER

2019 Halka - Kaan Karabulut - Başrol
2019- Hekimoğlu - Mehmet Ali Çağlar - Başrol
2013 Kayıp Kadir - Yardımcı
2014 Ulan İstanbul - Ferdi - Yardımcı
2015 Adı Mutluluk - Batu - Başrol
2016 Kalbim Yangın Yeri - Volkan - Başrol
2017 Klavye Delikanlıları - Kerem - Başrol
2018 İnsanlık Suçu - Cemal Gökdemir - Başrol

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Çağla Şıkel Danla Bilic Ezgi Eyüboğlu Hadise Kaan Yıldırım
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