Danla Bilic, mide küçültme ameliyatı oldu

Paylaştığı makyaj videoları ile ünlenen ve Instagram'da 3 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Danla Bilic mide küçültme ameliyatı geçirdi.

Danla Bilic, Instagram'ın hikaye bölümünde ameliyatla ilgili açıklamada bulundu. Danla Bilic şu sözleri dile getirdi:

"Hello, hemen konuya girmem gerekirse, okuduğunuz şey doğru ve geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Ameliyat oldum. Çünkü her ne kadar yansıtmasam da içten içe bu raddeye geldiğimin daha doğrusu getirildiğimin farkına vardım.

Böyle bir şeyi normalleştirmemek, basitleştirmemek ve küçük takipçilerime örnek olmaması için de söylemek istemedim. Saklı tutmak istememin tek amacı budur.

SÜREKLİ BİR YERLERİMİ SAKLAMAKTAN...

Malesef ki zor bir dönem geçirdiğim bu hastane günlerinde yine hastane çalışanlarından birkaç düşüncesiz kişinin magazin sayfalarına yazması ile gizli kalamadı. Her hali ile çok mutlu bir kız iken dışarıda insanların fotoğraflarımı çekip olay yaratmalarından, sürekli bir yerlerimi saklamaktan çok bunaldığımı fark ettim. Duygusal olduğuma bakmayın eminim çok daha güzel günler beni bekliyor. Bu zor günlerde eleştirmek yerine yanımda olmanızı istiyorum."