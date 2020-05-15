Danla Bilic sansürlenmesiyle dalga geçti! 'Ameliyat ile kusursuz hale...'

Çektiği makyaj ve seyahat videolarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendi fotoğraflarını sansürleyip "Ahlaksızlıklar 'evde kal'madı" başlıklı haber yapan bir gazeteye esprili bir dille tepki gösterdi.

Bir gazete sosyal medya fenomenlerini, oyuncu ve mankenleri hedef alarak "Karantina paylaşımları" adı altındaki fotoğrafları yüz kızarttı" yazılı bir haber yaptı.

Söz konusu haberde Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafların sansürlenip kullanıldığını gören Danla Bilic ise bu duruma sessiz kalamadı. Haberi Instagram hesabından paylaşan Bilic, "Kimse benim 84875 ameliyat ile kusursuz hale getirdiğim fiziğimi sansürleyemez. Cengizhan bunu yanınıza bırakmaz" ifadelerini kullanarak espirili bir şekilde gönderme yaptı.

