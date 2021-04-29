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Danla Bilic tüp mide ameliyatıyla erimişti! "Beni ne zaman çıplak gördünüz?"

29.04.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüp mide ameliyatı olduktan sonra hızla zayıflayan Danla Bilic kendisine gelen sorulara yanıt verdi. Bilic çatlak, sarkma hakkında sorulara "Beni ne zaman çıplak gördünüz" diyerek tepki verdi.

Danla Bilic tüp mide ameliyatıyla erimişti! "Beni ne zaman çıplak gördünüz?"

Sevgilisi Poyraz Teoman ile birlikte Miami'de tatil yapan Danla Bilic, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak takipçileriyle soru cevap yapan Bilic kendisine sorulan kilo sorularına yanıt verdi.

Mide küçültme ameliyatı olan Bilic'e "Nasıl sarkmadın?" diye soruldu.

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Danla Bilic bu soruya "Hiç sarkmadığımı kim uydurdu? Ama verilen 30 kiloya rağmen göze batan şekilde sarkmadım" yanıtını verdi.

Danla Bilic benzer bir soru daha görünce ise ona da sessiz kalmadı. Ünlü fenomen "Sanal dostlarım beni ne zaman pozsuz, dümdüz, çıplak vs. gördünüz de çatlağım, sarkığım olmadığını düşünüyorsunuz, tabii ki var" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic Poyraz Teoman
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