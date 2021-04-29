Danla Bilic tüp mide ameliyatıyla erimişti! "Beni ne zaman çıplak gördünüz?"

Sevgilisi Poyraz Teoman ile birlikte Miami'de tatil yapan Danla Bilic, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak takipçileriyle soru cevap yapan Bilic kendisine sorulan kilo sorularına yanıt verdi.

Mide küçültme ameliyatı olan Bilic'e "Nasıl sarkmadın?" diye soruldu.

Danla Bilic bu soruya "Hiç sarkmadığımı kim uydurdu? Ama verilen 30 kiloya rağmen göze batan şekilde sarkmadım" yanıtını verdi.

Danla Bilic benzer bir soru daha görünce ise ona da sessiz kalmadı. Ünlü fenomen "Sanal dostlarım beni ne zaman pozsuz, dümdüz, çıplak vs. gördünüz de çatlağım, sarkığım olmadığını düşünüyorsunuz, tabii ki var" dedi.





