Danla Bilic ve Duygu Özaslan evrim geçirmiş... İşte fenomenlerin ünlü olmadan önceki halleri!

Hayatımıza aniden giren fenomenler adlarını tüm dünyaya duyurarak başarıyı yakaladı. Sürekli kamera önünde olan sosyal medya ünlüleri, zaman içinde hem önemli paralar kazandılar hem de büyük bir değişime uğradılar. Kimi zayıfladı, kimi estetik operasyonlar geçirdi derken birçoğunun ünlü olmadan önceki halini tanımak epey zor.
İşte dijital çağın ünlü isimleri ve ünlü olmadan önceki halleri!
Fenomenlerin değişiminden söz edip ilk sırada Danla Bilic'e yer vermemek olmaz. 5 Ekim 1994 Kütahya doğumlu Danla, Beykent Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencisi. Youtube platformu üzerinde çektiği makyaj videolarıyla sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri oldu. Samimi ve dobra kişiliğiyle dikkat çeken Danla, adından sıkça söz ettirerek video izlenme sayılarıyla rekor kırdı. Burun estetiği, badem göz ameliyatı gibi çeşitli müdahalelerin ardından en son mide küçültme operasyonuyla bambaşka birine dönüştü.
Instagram ve Youtube ınfluencerı olan Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı öğrencisi olan Duygu Özaslan, Youtube'da hızlı bir yükselişe geçince son sınıfta okulu bıraktı. Makyaj videoları ile tanıdığımız Duygu Özaslan, farklı olaylarla sık sık gündeme gelerek adından söz ettiriyor. Kariyer basamaklarını ikişer ikişer tırmanırken, dış görünüşündeki değişimler takipçilerini şoke ediyor.
8 Ocak 1996 İzmir doğumlu olan Orkun Işıtmak, hayatımızın içinde olan başarılı fenomenlerden birisidir. "En İyi Youtuber" ödülüne layık görülerek kendisini ispatladı ve adını duyurdu. Orkun Işıtmak 2002 yılında ilk çektiği oyun videosunu Youtube platformu üzerinde yayınladı. 2020 yılına kadar oldukça değişen Orkun, değişimiyle herkesi şaşırtmaya devam ediyor.
Fenomenlerin büyük değişimleri denilince ilk akla gelen isimlerden biri olan Alev Karlı Kırarslan, ilk halini görenleri şoka uğratıyor. 1989 yılında İskoçya'da doğan Alev, ünlü kozmetik markalarında makyaj uzmanı olarak çalıştı. Makyaj üzerine bildiği tüm bilgileri takipçilerine aktarmak için açtığı Youtube hesabıyla en çok tıklanan isimlerden biri oldu. Geçmişte çok daha farklı gözüken Alev'in yaşadığı değişim takipçilerini şaşkınlığa uğrattı.
Youtube Türkiye'de en fazla abone sayısına sahip olan Enes Batur, sosyal medyanın en ünlü isimlerinden birisidir. Başarılı fenomen 9 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlk etapta bilgisayar oyunları üzerine içerikler üreten Enes Batur, çok kısa zamanda popülerliği yakaladı. 12,6 milyon abone sayısına sahip kanalında sık sık videolar yayınladığı için değişimini fark etmemek imkansız.
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