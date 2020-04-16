Danla Bilic ve Duygu Özaslan evrim geçirmiş... İşte fenomenlerin ünlü olmadan önceki halleri!

Hayatımıza aniden giren fenomenler adlarını tüm dünyaya duyurarak başarıyı yakaladı. Sürekli kamera önünde olan sosyal medya ünlüleri, zaman içinde hem önemli paralar kazandılar hem de büyük bir değişime uğradılar. Kimi zayıfladı, kimi estetik operasyonlar geçirdi derken birçoğunun ünlü olmadan önceki halini tanımak epey zor.

İşte dijital çağın ünlü isimleri ve ünlü olmadan önceki halleri!

DANLA BİLİC



Fenomenlerin değişiminden söz edip ilk sırada Danla Bilic'e yer vermemek olmaz. 5 Ekim 1994 Kütahya doğumlu Danla, Beykent Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencisi. Youtube platformu üzerinde çektiği makyaj videolarıyla sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri oldu. Samimi ve dobra kişiliğiyle dikkat çeken Danla, adından sıkça söz ettirerek video izlenme sayılarıyla rekor kırdı. Burun estetiği, badem göz ameliyatı gibi çeşitli müdahalelerin ardından en son mide küçültme operasyonuyla bambaşka birine dönüştü.

DUYGU ÖZASLAN



Instagram ve Youtube ınfluencerı olan Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi İspanyol Dili ve Edebiyatı öğrencisi olan Duygu Özaslan, Youtube'da hızlı bir yükselişe geçince son sınıfta okulu bıraktı. Makyaj videoları ile tanıdığımız Duygu Özaslan, farklı olaylarla sık sık gündeme gelerek adından söz ettiriyor. Kariyer basamaklarını ikişer ikişer tırmanırken, dış görünüşündeki değişimler takipçilerini şoke ediyor.