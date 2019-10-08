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Danla Bilic yeni imajıyla bambaşka biri oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 10:14 | Son Güncelleme

Geçirdiği mide küçültme operasyonları sonrası verdiği kilolarla dikkat çeken Danla Bilic'in yeni tarzı takipçileri tarafından beğenildi.

Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Danla Bilic yeni imajıyla takipçilerinden tam puan aldı.

"YAKIYORSUN ORTALIĞI"

3,8 milyon takipçili Instagram hesabından yeni imajını takipçilerinin beğenisine sunan Danla Bilic, güzel yorumlar aldı. Bilic'in bir takipçisi fotoğrafa, "Yakıyorsun ortalığı" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "10 üzerinden 10 puan veriyorum yeni tarzına." ifadelerini kullandı.

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MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic mide küçültme ameliyatı olduğunu, "Hello, hemen konuya girmem gerekirse, okuduğunuz şey doğru ve geçmiş olsun mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Ameliyat oldum. Çünkü her ne kadar yansıtmasam da içten içe bu raddeye geldiğimin daha doğrusu getirildiğimin farkına vardım. Böyle bir şeyi normalleştirmemek, basitleştirmemek, küçük takipçilerime örnek olmaması için de söylemek istemedim. Böyle bir şeyi normalleştirmemek, basitleştirmemek, küçük takipçilerime örnek olmaması için de söylemek istemedim. Her hali ile çok mutlu bir kızken dışarıda insanların fotoğraflarımı çekip olay yaratmalarından, sürekli bir yerlerimi saklamaktan çok bunaldığımı fark ettim. Duygusal olduğuma bakmayın eminim çok daha güzel günler beni bekliyor.Bu zor günlerde eleştirmek yerine yanımda olmanızı istiyorum. Canım doktoruma da sabrı için çok teşekkür ediyor ve gelen 847487 mesaj yüzünden özür diliyorum." sözleriyle duyurmuştu.

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