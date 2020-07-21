Danla Bilic yeni şampiyonunu açıkladı! Danla Masterchef Emir Elidemir için oylarını hazırladı

sezonu ile ekranlara hızlı bir giriş yapan Masterchef yarışmacılarıyla adından söz ettiriyor. Yayınladığı günlerde reyting listesinde ilk sıraya yerleşmeyi başaran Masterchef programı jüri üyeleri ve yeni sezon yarışmacıları ile merak uyandırıyor. Yeni sezon için binlerce başvuru olması üzerine yarışmaya eklenen ek etaplar ile izleyiciler yarışmacı adaylarını daha yakından tanıma fırsatına erişiyor.

Masterchef’in yeni bölümünde yarışan Emir Elidemir yakışıklılığı ve yetenek konusundaki yeteneği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Michelin yıldızlı restoranlarda çalışan Emir Elidemir şimdiden birçok kişinin şampiyonluk adayı olmayı başardı. Genç aşçıyı fark eden Danla Bilic ise sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşım yaptı.

OYLAR HAZIR



Bodrum’da tatilin keyfini çıkartan Youtuber Danla Bilic bir yanda da TV 8’ ekranlarına gelen Masterchef’i takip ediyor. Yarışmayla ilgili yorumlarını esirgemeyen Danla Bilic Emir Elidemir’in fotoğrafını paylaşarak “Oylar hazır. Şaka şaka” notunu düştü.

Masterchef Emir Elidemir Kimdir?

Masterchef yarışmasının son bölümüne damga vuran Emir Elidemir sosyal medya gündeminde yer aldı. Yarışmacının yemek performansının ardından Emir Elidemir kimdir, kaç yaşındadır ve Emir Elidemir nereli sorularının cevapları arandı.

Masterchef Emir Elidemir 1994 yılında İzmir’de doğdu. Emir Elidemir yaş olarak 26 yaşındadır. İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde eğitimini tamamlayan Emir Elidemir, 2012 yılında üniversite için mutfağı seçti. Çocukluğundan beri en büyük tutkusu yemek yapmak olan Emir Elidemir, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden mezun oldu. 4 yıllık eğitiminin ardından Emir Elidemir ünlü restoranlarda çalışmaya başladı.

Florida, Amsterdam, Lyon ve İzmir’de staj yapan Emir Elidemir, Michelin yıldızlı 3 restoranda çalıştı. Son olarak New York’ta “Benno” isimli restoranda emek veren Emir Elidemir yarışmaya katılmak için Amerika’dan Türkiye kesin dönüş yaptı.



