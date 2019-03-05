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Danni Harwood fotoğraflarını satarak paraya para demiyor!

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İLGİNÇ HABERLER  | 05.03.2019 09:57 | Son Güncelleme

Erotik film yıldızı Danni Harwood iyi para kazanmanın bir yolunu buldu. Harwood bikinili video ve fotoğraflarını satarak para kazanıyor...

Danni Harwood fotoğraflarını satarak paraya para demiyor!

Koroda şarkı söylerken keşfedilen erotik film yıldızı Danni Harwood, bikinili fotoğraflarını ve videolarını satarak ayda 283 bin TL kazandığını açıkladı.

Bir internet sitesine fotoğraflarını yükleyen ünlü şarkıcı, profilini görmek isteyenlerden abone parası alarak ayda 283 bin TL kazandığını açıkladı.

Harwood, üye olduğu siteyi Instagram'ın gelişmiş hali olarak tanımladı.

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"BAŞKA BİR İŞ YAPMAYA GEREK KALMAYACAK"

Harwood, kazancının çok iyi olduğunu ifade ederek setleri bırakabileceğinin de sinyalini verdi.

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Harwoord, "Bu işten böyle kazanmaya devam edersem, başka bir iş yapamaya gerek kalmayacak" dedi.

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Harwood, abonelerin çoğunlukla erkek olduğunu ve cinsel zevklerine göre taleplerde bulundakularını ve kendisinin de ona göre çekimler yaptığını ifade ediyor.

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