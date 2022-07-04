Dans eden yılanları görünce cep telefonuyla kaydetmeye başladı! O anlar saniye saniye kamerada

Elazığ’ın Haselli köyünde 2 metre uzunluğunda olan yılanların dansı saniye saniye kameraya yansıdı.

Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa Elazığ'da dans ederken görüldü.

ELAZIĞ'DA YILANLARIN DANSI

Merkeze bağlı Haselli köyünde yaşayan Ahmet Altunyuva, tarlasında ilerlerken 2 metre uzunluğundaki siyah renkli yılanların dans ettiklerini fark etti. Bunun üzerine Altunyuva, cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti.

Yılanlar, uzun bir süre dans ettikten sonra gözden kayboldu. (İHA)

