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  4. Dans eden yılanları görünce cep telefonuyla kaydetmeye başladı! O anlar saniye saniye kamerada

Dans eden yılanları görünce cep telefonuyla kaydetmeye başladı! O anlar saniye saniye kamerada

04.07.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılanlar havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde sık sık görülmeye başladı. Elazığ’ın Haselli köyünde yaşayan Ahmet Altunyuva ise tarlasında ilerlerken 2 metre uzunluğunda olan yılanların dans ettiklerini fark etti. Altunyuva, cep telefonu ile yılanların dansını kayıt altına aldı.

Elazığ’ın Haselli köyünde 2 metre uzunluğunda olan yılanların dansı saniye saniye kameraya yansıdı.
Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, bu defa Elazığ'da dans ederken görüldü.

ELAZIĞ'DA YILANLARIN DANSI

Merkeze bağlı Haselli köyünde yaşayan Ahmet Altunyuva, tarlasında ilerlerken 2 metre uzunluğundaki siyah renkli yılanların dans ettiklerini fark etti. Bunun üzerine Altunyuva, cep telefonu ile o anları saniye saniye kaydetti.

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Yılanlar, uzun bir süre dans ettikten sonra gözden kayboldu. (İHA)

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Elazığ
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