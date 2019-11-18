HABER

Dans ederek eve girip, hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 11:51 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde dans ederek girdikleri apartman dairesinde 5 bin lira ve 5 bin lira değerinde altın çaldıktan sonra serbest kalan CY.

Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA, (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde dans ederek girdikleri apartman dairesinde 5 bin lira ve 5 bin lira değerinde altın çaldıktan sonra serbest kalan CY. (14) ile G.K. (14), 30 bin lira değerinde altın çaldıkları Adana'da tutuklandı.

Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Beyza 1 adlı siteye gelen C.Y., G.K. ile hamile kadın, dans ederek geldikleri apartmanda bir dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca ellerindeki malzemeyle açıp girdikleri evde bulunan 5 bin lira para ve 5 bin lira değerinde de altını alan 3 kişi, binadan çıkıp, ortadan kayboldu. Olayın üzerinden 2 gün geçmesinin ardından aynı yöntemle hırsızlık için girdikleri bir binada polis tarafından yakalanan C.Y. ile G.K., hamile olan arkadaşlarının ismini vermedi. C.Y. ve G.K., yaşları küçük olduğu nedeniyle savcıktan serbest kaldı. Hamile hırsızlık şüphelisini arama çalışmaları sürerken, C.Y. ve G.K., aynı suçlardan arandıkları Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

30 BİN LİRALIK ALTIN ÇALMIŞLAR

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde bir evden 30 bin lira değerinde altın çalınması olayına karıştıkları güvenlik kameralarından tespit edilen C.Y. ve G.K., Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgularının yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız Yürüyüş yapmayı seviyorsanız buraya bayılacaksınız
Şırnaklı öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyorŞırnaklı öğrenciler hem eğleniyor hem de öğreniyor
Türk tasarımcıların parçaları Designers’ Corner’daTürk tasarımcıların parçaları Designers’ Corner’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha mutlu

En mutlu öğrenciler o üniversitelerde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan terörist Ferhat Abdi Şahin'le ilgili son dakika açıklaması

Flaş terörist Ferhat Abdi Şahin açıklaması!

İSPARK değnekçileri yeniden ortaya çıktı

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki patlamanın nedeni belli oldu

Tugay Komutanlığı’ndaki patlamanın nedeni belli oldu!

Son dakika! Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması olayında yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Yunan polisi 30 göçmeni dövüp, değerli eşyalarını alarak Türkiye'ye gönderdi

Yunan polisi 30 göçmeni dövüp, değerli eşyalarını alarak Türkiye'ye gönderdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.