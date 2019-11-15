HABER

Dans ederek girdiler, para ve altın çalıp kaçtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 14:01 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, 17 yaşlarında 2 kız ve 1 hamile kadın, dans ederek girdikleri apartman dairesinden 5 bin lira para ve 5 bin lira değerinde altın çaldı.

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)- OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, 17 yaşlarında 2 kız ve 1 hamile kadın, dans ederek girdikleri apartman dairesinden 5 bin lira para ve 5 bin lira değerinde altın çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan 3 şüpheliden, C.Y. ile G.K. yakalandı, hamile şüpheli ise aranıyor.
Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Beyza 1 adlı siteye gelen C.Y., G.K. ile hamile kadın, dans ederek geldikleri apartmanda bir dairenin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca ellerindeki malzemeyle açıp girdikleri evde bulunan 5 bin lira para ve 5 bin lira değerinde de altını alan 3 kişi, binadan çıkıp, ortadan kayboldu.
Olayın üzerinden 2 gün geçmesinin ardından aynı yöntemle hırsızlık için girdikleri bir binada polis tarafından yakalanan C.Y. ile G.K., gözaltına alındı. Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, hamile olan arkadaşlarının ismini vermedi.
İşlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği nöbetçi mahkemece yaşları küçük olduğu için adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Aynı suçtan arandıkları için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince teslim alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Adana’ya götürüldü. Hamile olan hırsızlık şüphelisini ise yakalamak için çalışmalar sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Kabus tam 1 saat sürdü! Mutfaktan çıkarıldığında tanınmaz haldeydi Kabus tam 1 saat sürdü! Mutfaktan çıkarıldığında tanınmaz haldeydi
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan sanatçılara çağrıTBB Başkanı Feyzioğlu'ndan sanatçılara çağrı
Isparta’da 42 bedelli jandarma er yemin ederek terhis olduIsparta’da 42 bedelli jandarma er yemin ederek terhis oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Baroların olağanüstü genel kurul çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Baroların 'olağanüstü' çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının eşi Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalışmış

Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu! Eşi ile ilgili çarpıcı detay

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı: Beraatime karar verilmesini istiyorum

Mansur Yavaş hakim karşısına çıktı! İşte savunması

Marmaray'da dehşet veren olay! Tren altında kaldı

İstanbul'da dehşet veren olay!

İBB Ulaşım Daire Başkanı Taylan Engin, istifa etti

İBB'de üst düzey istifa

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.