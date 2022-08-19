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Dans görüntüleri sosyal medyayı salladı... Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'den açıklama geldi! Şantaj mı?

19.08.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in, arkadaşlarıyla bir ev partisinde dans ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dünya kamuoyunun gündemine oturan görüntülerle ilgili Başbakan Marin'den açıklama geldi. Görüntülerinin sızdırılmasının bir şantaj planının parçası olmadığını belirten Marin, "Bunlar özel videolar ve halk tarafından görülmemeliydiler. Bu yaz bir evde çekildiler. Kimin evi olduğunu söylemeyeceğim" dedi. İşte olayın detayları...

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in arkadaş grubuyla şarkı söyleyip dans ettiği anların yer aldığı videonun dünya gündemine oturmasının ardından başbakandan açıklama geldi. Marin, görüntülerin yayılmasından dolayı kızgın olduğunu belirterek, "Bu videolar kişisel ve özel bir alanda çekildi. Bunların kamuoyu tarafından bilinmesine içerliyorum. Arkadaşlarımla bir gece geçirdim. Biraz gürültülü bir parti yaptık. Dans ettim ve şarkı söyledim" ifadelerini kullandı.

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Marin, görüntülerinin sızdırılmasının bir şantaj planının parçası olduğunu reddederek, "Şantaj olduğunu düşünmüyorum. Ancak bunlar özel videolar ve halk tarafından görülmemeliydiler. Bu yaz bir evde çekildiler. Kimin evi olduğunu söylemeyeceğim" dedi.

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Marin muhalif kesim tarafından davranışının bir başbakana yakışmadığı gerekçesiyle eleştirilmiş, muhalefet milletvekili Mikko Karna, Marin’in uyuşturucu testinden geçmesi gerektiğini söylemişti.

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ELBİSESİYLE GÜNDEM OLMUŞTU

Marin, geçtiğimiz günlerde de katıldığı festivalde giydiği göz alıcı payetli elbisesiyle gündeme gelmişti. Marin’in elbisesinin ikinci el ve yalnızca 8 euro olduğu belirtilmişti. Daha önce de kıyafetleriyle gündem olan Marin, temmuz ayı başlarında katıldığı bir rock festivalinde deri ceketi ve yırtık şortuyla manşetlerde yer almıştı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Dans Finlandiya Sanna Marin
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